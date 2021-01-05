Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki

Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki

AÇIKLAMALAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Çekiliş Protesto Elzem Yılbaşı Irak 


- Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Milli Piyango İdaresi tarafından basılan yılbaşı biletlerindeki, Çıldır Gölü resmi üzerinde yazılan “Çıldır Gölü Kars” yazısına yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Bu yıl bastırmış olduğu yılbaşı biletlerinde Çıldır Gölüne de yer veren Milli Piyango İdaresi, kullanmış olduğu Çıldır Gölü resmi üzerinde “Çıldır Gölü Kars” ibaresi Ardahan’da bir çok kesimden tepki görürken, en şiddetli tepki Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’ndan geldi. Azizoğlu bunun son derece nahoş bir burum olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Azizoğlu açıklamasında, “Milli Piyango İdaresinin 31 Ocak tarihli çekilişinde Çıldır Gölü resmi kullanılmıştır. Bu kullanılan resmin altına “Çıldır Gölü Kars” diye yazılmıştır. Yüzde 52'si Ardahan’a ait olan, idare yapısındaki yönetim Çıldır Belediyesine ait olan Çıldır Gölüne Kars yazılması bizleri ziyadesi ile üzmüştür. Bunu şiddetle protesto ediyor, şiddetle karşı çıkıyoruz. Çıldır Gölü Ardahan’ındır. Gerek Doğu Ekspresi olsun, gerek düzenlenen turlar olsun algı yapılarak Kars tarafında bırakılıyor ve Çıldır tarafına, Ardahan tarafına geçilmiyor. Oysaki daha önce de belirttiğim gibi Çıldır Gölünün yüzde 52'si Ardahan’a aittir. Bu yanlış algının ortadan kalkması, gelen turistlerin de Ardahan tarafına geçmesi, kesinlikle elzem bir durumdur. Zaten işletmelere baktığınız vakit işletmelerin çoğunluğu Çıldır tarafında, yani Ardahan tarafındadır. İşte bu bilette olduğu gibi yazılan bu tür yazılarla bunlar göz ardı edilmektedir. Nasip olursa Çıldır Merkez ve Şeytan Kalesi Seyir Terası ile bu turları buraya getireceğiz. Dolayısıyla bu yanlışlığın acilen düzeltilmesi talep ediyoruz. Düzeltilmediği takdirde yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.
(ARV-AT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı