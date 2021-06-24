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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BARTIN - Dernek binasına yuva kuran sansarlar güvenlik kamerası ile tespit edildi

BARTIN - Dernek binasına yuva kuran sansarlar güvenlik kamerası ile tespit edildi

- Sansarların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri - Dernek Başkanı Berna Şengün ile röportaj - Dernekteki çocukların eğitimleri - Sansarların zarar verdiği bina tavanın fotoğrafları Bartın 'da sansarların çatısına yuva yaptıkları derneğin eşyalarına zarar vermesi kameraya yansıdıBARTIN (AA) - Bartın 'da iki sansarın, çatısına yuva yaptıkları derneğin eşyalarına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.Gölbucağı Mahallesi Mezbahane Sokak'taki Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği'ne gelen görevliler, koltuk ve spor aletlerine zarar verildiğini gördü.Durumu anlayabilmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen görevliler, derneğin çatısına yuva yapan iki sansarın, çatı kaplamasından kimse yokken içeri girerek eşyalara zarar verdiğini görünce şaşırdı.Dernek başkanı Berna Şengün, gazetecilere, tavandaki kaplamaları düşmüş halde bulduklarında binaya hırsız girdiğini düşündüklerini, bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini belirterek, "Belediyeye haber verdik. Hemen ekipler intikal etti. Kediye göre daha büyük pati izleri vardı. Yerlerde, spor aletlerinde dolaşmışlar. Kanepeleri kemirip, halılara zarar vermişler. Kameraları incelediğimizde bunun bir sansar ailesi olduğunu fark ettik." dedi.
Sansarların çatıya yuva yaptıklarını dile getiren Şengün, "Etraftaki kümeslerden yumurta getirmişler, kendilerine yuva yapmışlar. Belediye ekipleri girebilecekleri yerleri kapattı. Çatıda onarımlar yapıldı. Her türlü temizlik, tadilat yapıldı. Eski malzemeler çıkarıldı." ifadelerini kullandı.Şengün, hayvanların daha sonra tekrar görülmediğini kaydetti.

Yumurta Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Hayvan 

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