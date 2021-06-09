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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BARTIN - Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobile müdahale eden görevli konuştu

BARTIN - Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobile müdahale eden görevli konuştu

- Erhan Üstünbaş'ın yangın tüpünü taşıması - Erhan Üstünbaş'ın yangın teçhizatını toparlaması - Erhan Üstünbaş'ın araçlara benzin doldurması - Erhan Üstünbaş'ın konuşması Bartın 'da akaryakıt istasyonunda alev alan otomobile müdahale eden görevli konuştu: - "Hem yangın söndürmeyle ilgili almış olduğumuz eğitimlerle hem de soğukkanlılığımızla araca müdahale ettik"BARTIN (AA) - Bartın 'da bir akaryakıt istasyonunda sürücüsü içindeyken aniden alev alan otomobildeki yangını söndüren akaryakıt istasyonu çalışanı Erhan Üstünbaş, aldıkları eğitim sayesinde olaya soğukkanlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Üstünbaş, gazetecilere, istasyona gelen müşterilerine akaryakıt vermelerinin ardından sürücünün tam gideceği sırada otomobilin alev aldığını anlattı.Durumu görür görmez yangın tüpüne koştuğunu aktaran Üstünbaş, "Yanan araca müdahale ettim ve şoför de dışarı çıkmıştı. Yaklaşık 1 dakika içinde aracı söndürdük ve güvenli şekilde istasyon dışına aldık." diye konuştu.
Üstünbaş, fazla zarar olmadan aracı kurtardıklarını belirterek, "Hem yangın söndürmeyle ilgili almış olduğumuz eğitimlerle hem de soğuk kanlılığımızla araca müdahale ettik." dedi.
- OlayYakıt almak için dün akşam saatlerinde Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen Muhammet B'nin 74 AF 840 plakalı aracı, kontağı çevirdiği anda alev topuna dönmüştü.Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inen Muhammet B, panikle araçtan uzaklaşırken, istasyon çalışanları yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etmişti.Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan sürücü Muhammet B, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.Olay, güvenlik kamerasına da yansımıştı.

Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Benzin Yangın Tüpü 

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