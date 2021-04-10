Baro seçimlerine giden avukat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

-Bekleyen avukatların çekilmesi

-Keskin ile röportaj yapılması

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu Barosunun seçimli olağan genel kurul toplantısına giden Avukat Mehdi Keskin, otomobili içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Avukat Keskin, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yargılandığı davada şehit ailelerinin avukatlığını yaptığı öğrenildi. Kastamonu Barosu avukatlarından 83 yaşındaki Avukat Mehdi Keskin, pandemiden dolayı bir süredir yapılamayan Kastamonu Barosunun seçimli olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere evinden çıktı. Toplantıya katılmak üzere Kastamonu Barosuna hareket eden Avukat Mehdi Keskin, baro binası önüne geldiği sırada otomobilinin içerisinde kalp krizi geçirdi. Avukat arkadaşlarının ilk müdahale yaptığı Keskin, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Avukat Mehdi Keskin, hayatını kaybetti. Keskin’in vefat haberi üzerine çok sayıda avukat, hastanenin önüne geldi. 56 yıldır avukatlık mesleğini sürdüren Keskin’in vefatı nedeniyle Kastamonu Barosunun seçimli olağan genel kurulu, 17 Nisan tarihine ertelendi. Öte yandan Avukat Keskin, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yargılandığı davada şehit ailelerinin müdahil avukatlığı başta olmak üzere Türkiye kamuoyuna mal olmuş birçok davada görev aldı. TBMM 15. Dönem Milletvekilli ve Kastamonu Baro Başkanlığı da yapan Keskin’in, Pazartesi günü defin edileceği öğrenildi. (Vİ-GY



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