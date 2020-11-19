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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Baret takmadı canından oldu... Feci olay kameraya yansıdı

Baret takmadı canından oldu... Feci olay kameraya yansıdı

Güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Nadan Ağır Yaralı 

-Binadan görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- İnşaat işçisinin feci ölümü kamerada İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, inşaattan kafasına düşen taş nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat işçisinin telefonla konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ekber Ölmez(30) inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına binadan taş düştü. Ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay güvenlik kamerasında Ölmez'in kafasına taş düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ölmez'in telefonla konuşurken kafasına taş düşmesi yer alıyor.
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