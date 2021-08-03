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Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldığı anlar kamerada
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldığı anlar kamerada

Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldığı anlar kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Güvenlik Kamerası Hırsız Kuaför Salonu Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Eyüpsultan’da bir kadın bankta unutulan cep telefonu ve cüzdanı kendisininmiş gibi aldı. O anlar kameralara yansıdı. Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Caddesinde yaşandı. Cadde üzerinde kuaför salonu işleten Çetin Tekin cep telefonu ve cüzdanını dükkanın karşısındaki bankta unuttu. Caddeden geçen bir kişi, bank üzerinde duran cüzdan ve cep telefonunu fark ederek banka oturdu. Şüpheli kadın, bir süre etrafı gözetledikten sonra cep telefonu ve cüzdanı alarak kayıplara karıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine Çetin Tekin, Göktürk Polis Merkez Amirliğine giderek şikayetçi olurken güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. (FT-DCC-ÖFA
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