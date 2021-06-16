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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para hayal kırıklığı yaşattı

Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para hayal kırıklığı yaşattı

-Güvenlik kamera kayıtları

Kırıklı Güvenlik Kamerası Kaldırım Taşı Hırsız Polis Ekipleri 

-ARŞİV AKTÜEL GÖRÜNTÜLER EKLENDİ

( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da camını kaldırım taşı ile kırdığı bankada, soygun alarmının çalması için tuzak olarak bırakılan 200 lirayı çalan hırsız kayıplara karıştı- Güvenlik kamerasını izleyen polis zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı BURSA

- Bursa'da kaldırım taşı ile camını kırdığı bankaya soygun amaçlı giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı. Hırsız bulabildiği para ile hayal kırıklığına uğrarken, polis ekipleri zanlının yakalanması için soruşturma başlattı. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı.
Bir kaç kez vurduktan sonra camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli; banka yetkililerinin soygun alarmı çalması için tuzak olarak bıraktığı paraları aldı. Sadece 200 lira çalan hırsız bankanın güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Banka şubelerinde gün sonu bırakılan tuzak paralarını almasıyla birlikte devreye giren alarm üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. (GB-AK-İHS)
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