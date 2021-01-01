Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir’in tatil beldeleri yeni yıla sessiz girdi

Balıkesir’in tatil beldeleri yeni yıla sessiz girdi

Boş sokak görüntüleri

Jandarma Yılbaşı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yeni Yıl 

-Polis uygulaması görüntüsü
-AK Parti İlçe Başkanının ziyareti
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yılbaşında da büyük uyum gösterildi. Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin belirli bölgelerinde 2020’nin son saatlerinden başlayarak 2021’in ilk saatlerinde kadar kesintisiz kontrol görevi gerçekleştirdiler. 2021’in ilk dakikalarında polis ekipleri kontrol için durdurdukları araçlardaki sürücülerin evraklarını kontrol ederken yeni yılarını kutladılar. Ayrıca AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da görev başındaki polis, jandarma ve sağlık ekiplerini yeni yılda ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dilediler. Balıkesir’in turistik ilçeleri Edremit, Burhaniye ve Ayvalık’ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uyumun büyük olduğu gözlendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı