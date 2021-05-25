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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BALIKESİR - 7 organize suç örgütü zanlısı tutuklandı

BALIKESİR - 7 organize suç örgütü zanlısı tutuklandı

- Zanlıların çıkışı Balıkesir 'de 7 organize suç örgütü zanlısı tutuklandıBALIKESİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde yapılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Balıkesir 'de gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Bandırma ilçesinde gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda dört gün önce başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Balıkesir 'de 25 şüphelinin adresine baskın yapılmış, zanlılardan 21'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, birinin ise askerde olduğu belirlenmişti.

Adli Kontrol Suç Örgütü Savcılık Sorgusu Avcılık Irak 

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