Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı

Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Saldırı 

--Motosikletli saldırganların gelişi
--Silahla adama ateş edişleri
--Kaçmak için tekrar motosiklete binmeleri
--Gencin peşinden koşup yumruk atmaları
--Yaralının ambulansa kaldırılışı
--Yaralanan kişinin baldızı ile röp.
--Olay yerinde polislerin çalışması
--Ambulansın gidişi

( İSTANBUL )- Saldırganları durdurmak isteyen gencin zanlıyı kovalaması kamerada İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan, baldızı ile kahvaltı yapan adama silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasından seken mermi bir çalışana da denk gelerek yaraladı. Saldırganları durdurmak isteyen bir genç ise şahısların peşinden koşması ve yaşanan olaylar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, saat 12:00 sıralarında Beylikdüzü’nün Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baldızı ile kahvaltı yapan bir kişi, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 1 kişi bacağından, bir çalışan ise seken merminin ayak parmağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yaptıkları olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından saldırganları bulmak için çalışma başlattı. “Dışarı çağırıp sıkıp kaçtılar” Yaralanan kişinin baldızı ise, “İçeride kahvaltı yapıyordu. Dışarı çağırdılar çıktı sıktılar. Bu yani hiç kimseyle bir problemimiz yoktu, kimseyle herhangi bir sıkıntımız yoktu, her zaman güler yüzlü insanlarız. Buradaki herkes tanıyor. Demek ki insanlara karşı iyi olmayacaksınız” ifadelerini kullandı. Saldırganların arkasından koştu Saldırganları ise tekel bayide motor kurye olarak çalışan bir genç durdurmaya çalıştı. Silahlı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüphelilerin peşinden koşan genç güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. (ECİ-ZA-BA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement