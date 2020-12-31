Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakkala giren hırsız bin TL'yi böyle çaldı

Bakkala giren hırsız bin TL'yi böyle çaldı

-Güvenlik kamerası-

Alışveriş Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Kağıt Para 

-hırsızın bakkala girmesi
-Hırsızın etrafı kontrol etmesi
-Hırsızın çekmeceye yönelmesi
--aktüel-
-Bakkal sahibi ile röportaj
-Bakkal sahibinin telefonda güvenlik kamerasını açması ve olayı anlatması

( KAYSERİ )- Hırsızın bakkaldan para çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı KAYSERİ

- Kayseri’de bir bakkala giren hırsız, çekmecede bulunan bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. Bakkal sahibi hırsızlığı güvenlik kamerasını inceledikten sonra fark etti.Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bakkal dükkanı işleten Ahmet Mızrak, komşu esnaflarla sohbet ederken hırsızın bakkala girdiğini fark etmedi. İçeride etrafı kontrol eden ve fark edilmediğinden emin olan hırsız, paraların bulunduğu çekmeceye yöneldi. Hırsız, çekmecede bulunan bin TL’yi alarak yine fark edilmeden olay yerinden ayrıldı.Bir başka müşterinin alışveriş yaptığı sırada bozuk para vermek için çekmeceyi açan Ahmet Mızrak, paraların yerinde bulunmadığını görünce güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ahmet Mızrak, güvenlik kamerasını inceleyince paraların çalındığını fark ederek polis ekiplerine haber verdi.Polis ekiplerinin parmak izi çalışması yaptığını söyleyen Ahmet Mızrak, “Esnaflarla dışarıda sohbet ediyordum. Hırsız içeri girip çekmecelere yönelmiş ve yaklaşık bin TL olan kağıt paraları alarak yine bize fark ettirmeden çıkıp gitmiş. Hırsızlık olduğunu güvenlik kamera kaydını inceledikten sonra öğrendik. Şikayetçi olduk. Hırsızı gören veya bilenlerin polis ekiplerine haber vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement