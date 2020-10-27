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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Bakırköy Belediye Başkanı 19 aydır belediye çalışanlarının sesini duymuyor

Bakırköy Belediye Başkanı 19 aydır belediye çalışanlarının sesini duymuyor

Eylem görüntü

Politika Belediye Başkanı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Hükümet 

-Belediye önü görüntü
-Açıklama

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçi ve memurlar 19 aydır kendileriyle toplu sözleşme yapılmadığı ve kazanılmış haklarının geri alınmasının istenmesi nedeniyle Bakırköy Belediyesi önünde 11'inci eylemlerini gerçekleştirdi. Bakırköy Belediyesinde Tüm Bel-Sen’e bağlı olarak çalışan memur ve işçiler belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kendileriyle toplu sözleşme imzalamadığını ve kazanılmış haklarını geri almak istediğini belirterek, eylemlerine devam ediyor. Bakırköy Belediyesi önünde toplanan çalışanlar Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na seslenerek Parti politikasına uyması yönünde çağrı yaptı. Bu hafta 11.’sini düzenlendikleri eylemlerin haklarını alana kadar devam edeceklerini belirten Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Adem Erdem “Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun parti başkanı il başkanını dinlemez tavırları. İstanbul Büyükşehir belediye başkanının izlediği emek politikasıyla uyuşmadığını yurt genelinde ki belediye başkanlarıyla da nasıl olumsuz olarak ayrıştığını tekrar tekrar anlatacağız. Kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. 19 aydır imzalanmayan toplu sözleşmemizin ve asgari taleplerimizin hatta hükümetimizin verdiği zammın da çok altında olan zam taleplerimizin karşılanmamasına karşı ses yükselteceğiz. Emekçiye gelince kaynak bulamayanlar müteahhide gelince bütçe arttırıyor. Bütçede ki müteahhit payını arttırıyor. Bu çelişkiyi halkımıza anlatacağız. Yeni hizmet binasına bol bol kaynak bulunurken emekçinin ise bırakın zammı kazanımları bile elinden alınmak isteniyor. Geçen hafta belediye meclisinde bütçe kabul edildi. Kürsüler kuruldu. Söyleyen utanmadı biz onun yerine utandık öyle bir kürsü kuruldu” diye konuştu.
(VK-ZA-
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