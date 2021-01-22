Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu'ya hakaret içerikli sözlerle saldıran Erdal Erbaş'ı Bakırköy Adliyesi serbest bırakmış

Bakan Soylu'ya hakaret içerikli sözlerle saldıran Erdal Erbaş'ı Bakırköy Adliyesi serbest bırakmış

Erdal Erbaş'ın görüntüsü

Kırköy Sosyal Medya Adli Kontrol Savcılık Sorgusu Avcılık 

-Erdal Erbaş'ın fotoğrafı
-Sosyal Medya paylaşımları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı, annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına hakaret içerikli yorum yazan Erdal Erbaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve Bakırköy Adliyesi'ne çıkarıldığı öğrenildi. Bakırköy Savcılığı'na sevk edilen Erdal Erbaş, gönderildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Tedavisi nedeniyle hastanede yatan annesinin fotosuna küfür edildiği gerekçesiyle sosyal medyadan isyan eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret eden şahsın Erdal Erbaş olduğu ortaya çıktı. Bakan Soylu şikayeti olmasına rağmen mahkeme tarafından serbest bırakılan Erdal Erbaş'ın serbest bırakılması tepki toplamıştı. Erdal Erbaş'ın, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce önceki gün İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medya paylaşımlarındaki hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Daha önce de devlet büyüklerine ağır hakaretlerde bulunduğu ileri sürülen Erbaş’ın, savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve ilgili hakim tarafından ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı