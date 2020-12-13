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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu’nun açıklamaları HDP’lileri çıldırttı, evlat nöbetindeki ailelerden destek geldi

Bakan Soylu’nun açıklamaları HDP’lileri çıldırttı, evlat nöbetindeki ailelerden destek geldi

Ailelerden görüntü

Terörle Mücadele Terörist Cenazesi Belediye Başkanı Bütçe Görüşmeleri Teröristler 

-Şevket Altıntaş açıklaması
-Aysun Adıyaman açıklaması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Dün, bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması sırasında gerginlik yaşandı. HDP'li vekiller tarafından protesto edilen Bakan Soylu, HDP’li vekillere teröristsiniz diyerek sert tepki gösterdi. Açıklamaları alkışlanan Bakan Soylu'ya bir destek de evlat nöbetindeki ailelerden geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bütçe görüşmelerine katılmak üzere TBMM kürsüsünde açıklamalarda bulundu. Meclis Genel Kurulunda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara verenlere göz yummuyoruz. Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz, ihbarcısına, iş birlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz, İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a da tecavüzcü Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Soylu'ya yaptığı açıklamalarından dolayı bir destek de bir yıldan fazla bir süredir HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden geldi. "Bakan Soylu, az yapmış" 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, Bakan Soylu’nun az bile yaptığını söyledi.

"Biz Kürtleri temsil ediyoruz" diyen HDP’ye tepki gösteren Altıntaş, "9 yaşındaki bir çocuğu alıp götürüyorlar. Keza benim oğlum da 6 yıldır, başka polis, asker ailelerinin çocukları da esir. Halkı galeyana getirip sokağa dökmelerine baktığımız zaman, yani bunların yaptığı hangi eyleme amin diyeceğiz. Bunlar utanmadan, sıkılmadan hala 'biz Kürtler için savaşıyoruz' diyorlar. Teröristtir tabi ki, bunu destekleyenler de teröristtir, bunlara yardım, yataklık yapanlar da teröristtir. Bu zulmü görüp de zulme ortak olanları kastediyorum. Selahattin Demirtaş terörist, HDP’li vekiller zaten terörist. Benim oğlumu HDP binasına getirmişler" dedi.
Hakkari’de 2016 yılında 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman’ın annesi Rukeyde ile ablası Aysun Adıyaman, Bakan Süleyman Soylu’nun meclis kürsüsünde HDP’lilere verdiği sert tepkiyi desteklediklerini dile getirdi. Abla Adıyaman, "Süleyman Soylu’ya katılıyoruz. Kesinlikle HDP ve yandaşları teröristtir. Terörist olmasalardı 9 yaşındaki kardeşimi kaçırıp dağa teslim etmezlerdi. Bunca annenin sebebi olmazlardı. Süleyman Soylu’ya katılıyoruz, sonuna kadar" şeklinde konuştu.

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