Bakan Soylu: “Afyon’umuzun emrine amadeyiz”

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Belediyesi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Afyonkarahisar’ın emrine amade olduklarını ifade ederek: “Afyonkarahisar Birçok farklılığı, zenginliği, sorumluluğu içinde barındıran bir şehrimiz. Bütün bunlara hizmet etmekte ayrı bir şereftir. Milletvekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız İl Başkanımız, Partimiz herkes kolları sıvamış durumda. Bu bizimde moralimizi yükseltiyor. Heyecanımızı artırıyor. Afyonumuzun emrine amadeyiz” dedi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Bakan Soylu’yu Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Dernek Başkanı Gazi Emre Öztürk ve şehit aileleri ve gaziler karşıladı. Bakan Soylu şehit aileleri ve gazilerle ile bir sohbet ettikten sonra şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu dernek ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Mehmet Zeybek, Başkan Yardımcıları Murat Öner, Süleyman Karakuş ve Benol Kaplan ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Bakan Soylu ziyaret esnasından karşılaştığı vatandaşlarda sohbet ederek onların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Kahramanlığın ruhuna uygun adımları atıyor Bakan Soylu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek: “Sağ olsun Başkanımızın ekibiyle birlikte ortaya koyduğu hizmetler, vatandaşla olan sıcak teması, geleceğe yönelik tasarladığı adımlar ve planlamalar elbette ki hepimizi mutlu etmektedir” dedi.

Başkan Zeybek’in gayret ve samimiyetle çalıştığına dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bunu bütün çalışmalarında da görüyoruz. Gayretle samimiyetle mücadeleyi ortaya koyuyor. Bizde gücümüz yettiğince emirlerine amadeyiz. Kaynakları çok iyi kullanma adına irade sergiliyor, hem de tarihimizin bize emanet ettiği kahramanlığın ruhuna uygun adımları atıyor” dedi.

Afyonkarahisar’ın gizemli bir şehir olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “Afyonkarahisar gizemli bir şehir. Birçok farklılığı, zenginliği, sorumluluğu içinde barındıran bir şehrimiz. Bütün bunlara hizmet etmekte ayrı bir şereftir. Hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Birde burada el ele bir durum var, herkes birbirine yardımcı oluyor. Milletvekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız İl Başkanımız, Partimiz herkes kolları sıvamış durumda. Bu bizimde moralimizi yükseltiyor. Heyecanımızı artırıyor. Afyonumuzun emrine amadeyiz” diye konuştu.

(MT-Y)



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