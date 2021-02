--Açılış detay



( BİLECİK ) Bakan Kasapoğlu, " Kadın öncelikli spor bizim felsefemiz"- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu;- "Halkımızın neye ihtiyacı varsa ne gerekiyorsa tüm fırsatları halkımızın hizmetine sunmak"- "1 yıllık süreç içerisinde Bilecik'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak" BİLECİK



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın öncelikli spor kendilerinin felsefesi olduğunu anlatarak, "Türkiye'ye her alanda iddiası olan bir ülke olarak güçlü bir şekilde ecdadımıza yaraşır bir şekilde çok daha farklı noktalara gelecek ve ben bu vesileyle bugünkü bu güzel tablayla emeği olan tüm yöneticilerimizi ve değerli gençlerimizi bugün gençlerimiz bizi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar" dedi.

İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili Selim Yağcı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve partililer katıldı.

Kongre sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ardından Söğüt ilçesine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada bir takım açıklamalar da bulundu. "Halkımızın neye ihtiyacı varsa ne gerekiyorsa tüm fırsatları halkımızın hizmetine sunmak" Söğüt ziyareti sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in acil Ankara'ya geçmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bilecik'in Pazaryeri ilçesine geçti. Burada Pazaryeri Gençli Merkezi açılışına yapan Bakan Kasapoğlu, "Her türlü çabayı her türlü gayreti her türlü imkânı ortaya koymaya devam edeceğiz. Ülkemizin tüm şehirlerinde tüm ilçelerinde tüm beldelerinde köylerine kadar insanımız için kadınlarımız için çocuklarımız için inşallah çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyacağız çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim felsefemiz bu. Bizim idealimiz, bizim hayat anlayışımız bizim hizmet anlayışımız bu. İşte o yüzden bu akşam pazaryerindeyiz, pazarcıktayız. Bu güzel eserin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Şükürler olsun ülkemizin dört bir yanında eserlerimiz yükseliyor. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi gençlik yatırımlarında da, spor yatırımlarında da hamd olsun tüm yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Gerçekleştirmede devam edeceğiz. Bizim amacımız az önce de ifade ettim 'İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' idealine uygun bir şekilde hizmet etmek. Halkımızın neye ihtiyacı varsa ne gerekiyorsa tüm fırsatları halkımızın hizmetine sunmak. İşte bu yüzden burada yükselen bu eser başta gençlerimiz olmak üzere pazaryerinin tüm halkının yedi yirmi dört hizmetinde olacak hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabi Bilecik az önce vekilimiz ifade etti her alanda olsun farklı bir noktaya geldi. Söğüt'te bugün arazisinde bizzat incelediğimiz projesinin de hazır olduğu kampımız ecdadımızın o ruhunu heyecanını emanetini yarınlara taşımaya önemli bir mekan olacak. Sadece ulusal anlamda değil uluslararası anlamda marka bir mekanı hep birlikte icra edeceğiz ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm ülkemize uluslararası anlamda hizmet edecek bu mekan Söğüt için, Bilecik için, ülkemiz için, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben bugün şunu müjdelemek istiyorum" dedi.

"1 yıllık süreç içerisinde Bilecik'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasının devamında, "Pazaryerindeki gençlik merkezimiz gibi gençlik merkezlerimizin sayısı arttıracağız ve inşallah 1 yıllık süreç içerisinde Bilecik'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Az önce belediye başkanımız Zekiye hanım ifade etti.

Kadın öncelikli spor bizim felsefemiz. Pazarcıklı kadınlarımızın da emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizler bunları yeter ki dolu dolu kullanın. Yeni ihtiyaç ortaya çıksın onu da inşaa etmek için hazırız. Ancak sizlerin kullanmadığı boş mekanlar açıkçası bizler için umudumuz adına heyecanımız adına olumlu bir tabloyu ortaya sermez. Tabi ki tüm gençlerimiz, tüm kadınlarımız bizler için değerli ve inanıyoruz ki yarınların Türkiye'ye her alanda iddiası olan bir ülke olarak güçlü bir şekilde ecdadımıza yaraşır bir şekilde çok daha farklı noktalara gelecek ve ben bu vesileyle bugünkü bu güzel tablayla emeği olan tüm yöneticilerimizi ve değerli gençlerimizi bugün gençlerimiz bizi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Biz onlara güveniyoruz. Gençlerimize inanıyoruz onlar sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umudu. Daha aydınlık yarınlarına ve güçlü yarınlara çok katkılar sağlayacaklar. Bu vesileyle inşallah tabi ki sizlerin bu güzel ev sahipliğine buluşmalarımız devam edecek" dedi.

