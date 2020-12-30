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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu: “Eğribel Tünelinin 2021 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu: “Eğribel Tünelinin 2021 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz”

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KARŞILAMA

Belediye Başkanı Sel Afeti Basın Toplantısı Sel Felaketi Karahisar 

-AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ZİYARET
-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLAMA

( GİRESUN ) GİRESUN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’un önemli ulaştırma projelerinden olan Eğribel Tüneli projesinin 2021 yılı sonunda hizmete açılacağını açıkladı.
Giresun’da yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresinde yıkılan menfezin yerine inşa edilen Altı Şehitler Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından AK Parti Giresun İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
Bakan Karaismailoğlu, sel felaketi nedeniyle bakanlık programında yer almayan birçok projeyi gündeme aldıklarını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, “Şu an devam eden karayolu projelerimiz var. Bunları da en kısa sürede hayata geçirmek için canla ve başla çalışıyoruz. Tabi sel afetinden sonra programımızda olmayan pek çok yolu gündemimize aldık. İnşallah hasar gören köprüleri Altı Şehitler Köprüsü gibi tamamlayıp hizmete sokacağız. Köprülerde hummalı bir çalışma var. İnşallah onların da açılışlarını yapmak için sık sık Giresun’a geleceğiz” dedi.
Ülkenin önemli projeleri arasında yer alan Eğribel Tüneliyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Eğribel Tünelleri de aslında ülke genelinde çok önemli projelerden bir tanesi. Amacımız 2021 yılı sonu itibariyle orayı hizmete almaktır. İnşallah o gayretle devam ediyoruz. Giresunlular, Şebinkarahisarlılar inşallah bu yolu kullanacaklar. Bu yolu kullanacaklar ülkemize hayırlı hizmetler verecek” diye konuştu.
Giresun şehir girişi projesiyle ilgili de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Kavşakla ilgili belediye başkanımızla proje çalışmalarını son olarak elden geçiriyoruz. İnşallah Giresunluların memnun olacağı ve daha çok alt geçit olarak Giresun’un siluetini bozmayacak bir şehir projesini burayla tanıştırmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. (AB-RÖ-Y)
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