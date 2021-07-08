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Bahçeyi talan eden domuzlar kamerada
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bahçeyi talan eden domuzlar kamerada

Bahçeyi talan eden domuzlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

( RİZE ) RİZE

Yaban Domuzları Güvenlik Kamerası Mısır Çakal Mısır Tarlası 


- Rize’nin Hemşin ilçesinde bahçeyi talan eden domuzlar güvenlik kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Bahar Mahallesi’nde önceki gece saat 02.00 sularında Ergün Güven’e ait tarlaya girmeye çalışan yaban domuzlarına önce çakal saldırdı. Bir süre çakal ile kovalamaca yaşayan domuzlar daha sonra çakalın kaçmasıyla mısır tarlasına girdi. Tarlada mısır ve kabaklarla karınlarını doyuran domuzlar kaçarak uzaklaştı. O anlar ise eve ait olan güvenlik kamerasına yansıdı.
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