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Bahçelievler’de ilginç olay kamerada: Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bahçelievler’de ilginç olay kamerada: Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti

Bahçelievler’de ilginç olay kamerada: Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti

Şahsın aracın önüne kırması

Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-Hışımla araçtan inmesi
-Telefonu düşürmesi
-Tartışmanın ardından aracına binmesi
-Düşürdüğü telefonunun üzerinden geçmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yol tartışması için hışımla araçtan inince telefonunu düşürdü, fark etmeyip üstünden geçti İSTANBUL

- Bahçelievler’de bir sürücüye sinirlenerek aracından inen hışımla inen şahıs, cep telefonunu düşürdü. Tartışmanın ardından aracına binen şahıs, düşürdüğü telefonu fark etmeden üzerinden geçti. O anlar kameralara yansıdı. Bahçelievler’de salı günü saat 10.20 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. 29 Ekim Caddesi’nde bir aracın şoförüne sinirlenerek arabayı önüne kıran sürücü, hışımla araçtan indiği sırada cep telefonunu düşürdü. Arkadaki araç sahibi ile bir süre tartıştıktan sonra kendi aracına binen şahıs, cep telefonunu fark etmeyerek üstünden geçti. Diğer araçlarında telefonun üstünden geçtiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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