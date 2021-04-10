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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kameralara yansıdı

Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kameralara yansıdı

Hırsızlık anı,

Kamera Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Hırsız Cep Telefonu 

-İşyeri sahibi röportaj
-İşyeri sahibi olayı anlatması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bahçelievler'de gündüz vakti çalışanlara rağmen iş yerini soydu İSTANBUL

- Bahçelievler'de gündüz vakti bir işyerine giren zanlı, iş yerinde çalışanlar olmasına rağmen içeride bulunan para ve cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesinde bulunan bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, gündüz vakti içeride çalışanlar olmasına rağmen iş yerine giren zanlı, masa üzerinde bulunan cep telefonları, para ve değerli evrakları alarak kayıplara karıştı. Zanlının, iş yeri çalışanlarının içeride olmasına rağmen gerçekleştirdiği hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Yaşanan anları anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Sertel, "Bizim burada güvenlik sistemlerimiz olmasına rağmen gündüz vakti içeride elemanlar çalıştığı halde içeride masa üzerinde bulunan elektronik eşya bir miktar para ve değerli evrakları almış gitmiş. Burada bu hırsızlık olayları ile ilgili çok yoğunluk var. Biz kamera kayıtlarından tespit ettik gerekli ilgili mercilere belirttik, şuan da yapacak başka bir şeyimiz yok maalesef" diye konuştu.
Hırsızlık anı kamerada İşyerindeki çalışanlara aldırış etmeden yapılan hırsızlık ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, zanlının bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada, işyerini gözüne kestirdiği ve içeriye girerek masa üzerindeki cep telefonunu çalıp kaçtığı görülüyor. (VK- MB-HK-
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