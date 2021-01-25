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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bahçe duvarından atalayarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

- Bahçe duvarından atalayarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

-Güvenlik kamerası görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Eskişehir’de bir evin bahçesine duvarları aşarak giren 2 hırsızın buzağıyı çalma görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar ilçesi Nasrettin Hoca mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir evin bahçesine giren 2 hırsız, bahçede bulunan buzağıyı yaklaşık 1 buçuk metrelik duvarın üzerinden atlatarak çaldı. Hırsızların buzağıyı çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlar çaldıkları buzağıyı binek araca bindirerek birkaç dakika içerisinde gözden kayboldu. (AG-Y)
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