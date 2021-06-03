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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BAĞDAT - Kazımiye semtinde meydana gelen patlamada ölenlerin olduğu açıklandı

BAĞDAT - Kazımiye semtinde meydana gelen patlamada ölenlerin olduğu açıklandı

Irak ' ın başkenti Bağdat ' ta yabancı bir cismin patlaması sonucu ölenlerin olduğu bildirildi.

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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ' ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede yabancı bir cismin patladığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu patlamada ölenlerin olduğu ifade edilerek, bunların sayısı hakkında bilgi verilmedi. Bağdat ' ın Kazımiye bölgesinde Şiilerin yedinci İmamı Musa el - Kazım ile dokuzuncu İmamı Muhammed el - Cevad ' ın türbesi bulunuyor. Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.
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