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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bağdat Caddesi yeni yıla sessiz girdi

Bağdat Caddesi yeni yıla sessiz girdi

Bağdat Caddesinden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Koronavirüs Yılbaşı Yeni Yıl 


- İstanbul’un en gözde caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi 4 günlük sokağa kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi. Salgının yayılımını durdurmak amacıyla yılbaşında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.
Yılbaşı kutlamalarının Anadolu yakasındaki adresi ve en ünlü caddelerden biri olan Bağdat Caddesi, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl sessiz kaldı. Yılbaşına özel ışıklandırmaların yapıldığı Bağdat Caddesi’nde sokaklarda sessizlik hakim olurken, saatler 00.00 gösterdiğinde vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşıladı. (GE-AZ-
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