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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar'da soygun girişimi kamerada

Bağcılar'da soygun girişimi kamerada

İmalathanenin önüne gelme anları

Soygun Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası İmalathane Hırsız 

-Kepengin kilidini kesme anları
-Detay

( İSTANBUL )- Mahalle sakinleri gürültüye uyandı, hırsızlar arkasına bakmadan kaçtı İSTANBUL

- Bağcılar'da tekstil imalathanesi soymak için gelen hırsızlar, kepengin kilidini kesmeye çalıştıkları esnada mahalle sakinleri uyanınca korkup kaçtılar. Hırsızların, dükkanın önüne gelip kepengi makasla kesme anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde 2141 Sokakta bulunan bir tekstil imalathanesinde yaşandı. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde, minibüsle atölye önüne gelen 5 kişi önce keşif yaptı. Daha sonra gözüne kestirdikleri imalathanenin kepenk kilidini demir makasla kesmeye çalıştılar. O esnada mahalle sakinleri gürültüye uyanınca hırsızlar korkup kaçtı. Hırsızların dükkanın önüne gelip kepengi makasla kesme anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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