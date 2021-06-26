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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da cinayet anı kamerada

Bağcılar’da cinayet anı kamerada

Yere düşme anı

Silahlı Kavga Eski Sevgili Güvenlik Kamerası Cinayet Anı Alabalık 

-Kaçmaları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da gece saatlerinde bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta saat 02.00 sıralarında yaşanmıştı. 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül A. ile telefonda konuşup tartışmıştı. Daha sonra Nurgül A. Tulgaroğlu’nu konuşmak üzere parka çağırmıştı. Tulgaroğlu, arkadaşı Kadir A. ile birlikte parka gelirken, Nurgül A.’nın yanında bulunan arkadaşı Özlem D.’de kavga çıkma ihtimaline karşın sevgilisini çağırmıştı. Özlem D.’nin sevgilisi kalabalık bir arkadaş grubuyla parka gelmiş, İki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu tabancayla vurularak hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralanmıştı. Silahlı kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yere düştüğü ve diğerlerin kaçtığı görülüyor. (ZA-
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