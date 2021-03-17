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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar'da balıkçıda yaşanan patlama kamerada

Bağcılar'da balıkçıda yaşanan patlama kamerada

Patlama güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bağcılar'da sabaha karşı bir balıkçıda yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıdı. Bağcılar'da sabaha karşı bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluşmuştu. Yaşanan patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde balıkçı dükkanında şiddetli bir patlama yaşanıyor ve içerideki malzemeler dışarı savruluyor.
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