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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bağcılar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamera görüntüleri

Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Mahkeme Kararı Polis Ekipleri 

-Kavga anı
-Şüpheliler adliyeye sevki
-arşiv görüntüsü

( İSTANBUL )- Damat ile kayınpeder arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı İSTANBUL

- Bağcılar’da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı damat ile kayınpeder arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, yaralıların tedavilerine devam ediliyor. 19 Mayıs Çarşamba günü Bağcılar, Kirazlı Mahallesinde gece saat 22.30 sıralarında iki aile arasında çıkan silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre, Hacı B. akrabalarıyla birlikte alacak verecek meselesinin konuşmak için damadı Hacı Yusuf D.’nin yanına gitti. Konuşmaya başlayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce damadın amcası Recep Dişkaya (55) ve oğlu Yunus Dişkaya(22) ile mahalle sakini olan Şenay B., açılan ateş sonucu yaralandı. Kavgada silahına sarılan şüpheliler de olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştı. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan baba Recep Dişkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yunus Dişkaya ve Şenay B.’nin tedavileri hastanede sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Tutuklandılar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden, Hacı B., Mahmud B. ve Mustafa B.'nin silahı kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan Hacı B., Mahmud B. , Mustafa B., M.B., İ.B , A.B., Z.B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan, Hacı B., Mahmud B., Mustafa B mahkeme kararı tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kameralara yansıdı Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçtan inen şahıslarla buluştukları aile üyeleri arasında kavga çıkıyor. Çıkan kavgada bir kişi yere yığılıyor.
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