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Bagaj kapağı açık araçta tehlikeli yolculuk araç kamerasında
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bagaj kapağı açık araçta tehlikeli yolculuk araç kamerasında

Bagaj kapağı açık araçta tehlikeli yolculuk araç kamerasında

Vatandaşın hafif ticari aracın arka kapağı açık yolculuk etmesi

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-Araç içi kamerasına yolculuğun yansıması

( SAKARYA -ÖZEL) SAKARYA

- Sakarya D-650 Karayolu’nda bagaj kapağı açık olan hafif ticari araçtaki tehlikeli yolculuk araç kamerasına yansıdı. Olay, D-650 Geyve - Adapazarı Karayolu’nda meydana geldi. Bir kişi, hafif ticari aracın bagaj kapağını açarak arkasında yolcuk etti. Bagaj kapağı açık olarak kilometrelerce yolculuk yapan kişi, yürekleri ağza getirdi. Duble yolda meydana gelen olay, aynı istikamette giden bir aracın kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın bagaj kapısının açık olması ve bagajda oturan kişinin yolculuğuna devam etmesi görüldü.
(OK-BCT-
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