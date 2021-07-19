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Bafra'da arefe gününde şehitler unutulmadı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bafra'da arefe gününde şehitler unutulmadı

Bafra'da arefe gününde şehitler unutulmadı

-Şehitlikten görünüm

Şehit Yakınları Arefe Günü Başsağlığı Şehit Aileleri Şehit Polis 

-- İlçe Müftülüğü ’ne bağlı İmam-Hatipler tarafından Kuranı Kerim okunması
--Mezar başında şehit yakınları
--İlçe Müftüsü Necmettin Kayar dua
--Şehit mezarlarına karanfil bırakılması
--Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Şehit polisin babasıyla konuşması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde şehitler, kabirleri başında anıldı. Asri mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği'nde sabah saat 10.00’da başlayan programda Bafra İlçe Müftülüğü'ne bağlı imam-hatipler Kur'an-ı Kerim okudular. Programda şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bafra Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan duanın ardından Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Başkan Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Tan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, şehit kabirlerine gül bırakarak şehit ailelerinin bayramlarını kutladılar. Daha sonra Asri Mezarlık içinde bulunan şehit polislerin mezarları ziyaret edilerek gül bırakıldı ve dua edildi. Kabir ziyaretinde Şehit Polis Oktay Uçar’ın ailesine başsağlığı dileyen Başkan Kılıç, "Rahat gezebiliyorsak, dolaşabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Mekanları cennet olsun” dedi.
(ŞU-SLH-Y)
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