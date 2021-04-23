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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Babasıyla tartışan genç dehşet saçtı: 2 yaralı

Babasıyla tartışan genç dehşet saçtı: 2 yaralı

Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırı anları

Silahlı Saldırgan Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Pompalı Tüfek 

-Hastaneye kaldırılan yaralı detayları
-Olay yerindeki polis
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde babasıyla tartışan genç pompalı tüfekle dehşet saçtı. Tüfekle etrafa ateş açan genç hem babasını hem de komşusunu yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Oto kiralama işletmeciliği yapan Hasan P. ile oğlu Özkan P. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından aracında bulunan pompalı tüfeği alarak tekrar iş yerine dönen Özkan P., rastgele ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan baba Hasan P. ile komşusu Mustafa K.’yı yaralandı. Yaşanan saldırı anı ve kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından yakalanan silahlı saldırgan polise teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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