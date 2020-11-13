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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Baba ve kızından örnek davranış...İş yerini sınıf ortamına çevirdiler

Baba ve kızından örnek davranış...İş yerini sınıf ortamına çevirdiler

çocuklardan görüntü

Ders Çalış İnter Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

-Öğrenciler ders yaparken görüntü, öğrencilerin gelişi
-Hilal Arıcı açıklama
-detaylar

( ÇORUM )- Uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere iş yerinin kapılarını açtı ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan baba ve kızı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere iş yerinin kapılarını açtı. İskilip Belediyesinde görevli Bilal Arıcı, iş yerini ev ortamına dönüştürerek gerekli alt yapıyı hazırlarken, üniversite öğrencisi kızı Hilal ise burada her gün öğrencilere eğitim almaları noktasında yardımcı oluyor. Öğrencileri sabah evlerinden alarak iş yerine getiren Hilal Arıcı, onlara hem ders çalıştırıyor hem de birlikte kitap okuyor. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarına da destek olan baba ve kızı, bu süreçte bazı öğrencilerin uzaktan eğitimde sorun yaşadıklarını kaydetti.
İnternet sorunu yaşayan öğrenciler olduğunu aktaran Hilal Arıcı, "Bunu babamla paylaştım. Eski iş yerini okul ortamına dönüştürerek burada çocukların derslerini yapabileceği bir ortam sağladık. Her gün farklı öğrencileri pandemi kurallarına uygun şekilde buraya getirerek ders yapmalarını sağlıyorum. Aynı zamanda çocukların geliş gidişlerine yardımcı oluyorum. Çocuklar burada uzaktan eğitimlerini alıyor. Derslerine çalışıyor. Kitap okuyor” ifadelerini kullandı.
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