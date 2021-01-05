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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Baba oğlun coplu sopalı kavgasında 5 kişi yaralandı

Baba oğlun coplu sopalı kavgasında 5 kişi yaralandı

Kavganın güvenlik kamera görüntüleri

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Aile Kavgası Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kavga anına dair aktüel görüntüler ( dikey cep telefonu görüntüsü)

( OSMANİYE ) -- Sokakta yaşanan aile kavgasında 5 kişi yaralandı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde baba ve oğulları arasında yaşanan coplu sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Şehit Vedat kocadallı Mahallesi, Belediye hizmet binası önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan S.Ç. ,isimli adam, yolda karşılaştığı oğlu D.Ç ve gelini S.Ç. tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya adamın diğer oğlu A.Ç ve kızı F.Ç. de karışınca sopa ve copların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunanların ve olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu olan yaralıları polis gözaltına aldı. Kavgaya karışan aile bireylerine polis sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 15 Bin 750 TL para cezası uyguladı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (SLÇ-
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