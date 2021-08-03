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Azra’nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Azra’nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu

Azra’nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu

İlker Okatan isimli öğretmenin Azra’yı ağlayarak anlattığı cep telefonu ile çekilmiş videosu

( OSMANİYE ) -- Azra ile kaybolmadan birkaç gün önce telefonla görüştüğünü belirten İlker Okatan, "Bizim kızmaya kıyamadığımız kızımıza bu yapılır mı" diyerek gözyaşı döktü OSMANİYE

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- Antalya’da vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun mezun olduğu Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesindeki müzik öğretmeni İlker Okatan Azra’nın ölüm haberi üzerine hıçkırıklara boğularak ağladı. Antalya’da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu. Olay ile ilgili Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Musta Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra’nın vahşi bir cinayete kurban gittiği haberinin alınması memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinide yasa boğdu. Azra Gülendam Haytaoğlu’nun 2019 yılında mezun olduğu Kadirli Gülten Ali, Ziyan Anadolu Lisesinde müzik öğretrmeni İlker Okatan, öğrencisinin ölüm haberi üzerine hıçkırıklara boğularak ağladı. O anları kaydeden Okatan, Azra ile kaybolmadan birkaç gün önce telefonla görüştüğünü belirterek, “Bu nasıl bir vicdansızlık bu nasıl canilik. Okulda bizim kızmaya kıyamadığımız kızımıza bu yapılır mı. Azra çok başarılı bir öğrenciydi, çok mükemmeldi” şeklinde anlattı. (SLÇ-
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