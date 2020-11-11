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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ayvalık’ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı

Ayvalık’ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

- Kaza sonrasında 112 Acil yardım ekiplerinin kazazede motosiklet sürücüsüne müdahale etmesine ait detaylar

( BALIKESİR ) - Ayvalık’ta motosikletle panelvan çarpıştı, 1 yaralı- Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsünü başındaki kask mutlak bir ölümden kurtardı BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletle panelvan çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın ilçe merkezindeki tek ana arteri olan Atatürk Caddesi’nde yolun sol tarafında park halindeyken caddenin karşısındaki ara sokağa girmek isteyen H.T isimli sürücünün idaresindeki 10 ABF 504 plakalı panelvan araç, o sırada kendi şeridinde ilerlemekte olan Metin. S. yönetimindeki 10 AED 138 plakalı motosikletle çarpıştı. Olay yerindeki bir güvenlik kamerasının anı anına kaydettiği kazada, panelvan araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü mutlak bir ölümden başındaki kaskın kurtardığı gözlendi. Kaza mahalline çok kısa sürede ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin çağrısıyla olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile motosiklet sürücüsü Metin. S. Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (SS-
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