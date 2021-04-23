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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar

Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Oto Tamirhanesi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Aktüel 

-Hırsızların kepenki zorlaması
-Hırsızların ürünleri çalması
-Dükkandan aktüel görüntüler
-Dükkan sahipleri ile röp.

( İSTANBUL )- Başakşehir’deki tamirhanenin sahibi hırsızlarla başa çıkamıyor- Başakşehir’de oto tamirhanesini soyan hırsızlar kameralara yakalandı İSTANBUL

- Başakşehir'de bulunan oto tamirhanesi bir ayda 2 kere soyuldu. Binlerce lira zararı bulunan dükkan sahibi hırsızlara isyan etti. Hırsızların cirit attığı mahallede esnaf zor durumda.Olay, Başakşehir’e bağlı Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aydın Kaytal’ın dükkanı bir ayda 2 kere hırsızlar tarafından soyuldu. Binlerce TL’lik zarara uğrayan dükkan sahibi hırsızlara isyan etti. Tamirhaneye gelen ve rahat tavırlar ile içeride bulunan otomotiv teknik parçalarını çalan hırsızlar pes dedirtti. Hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.Oto tamirhane sahibi Aydın Kaytal, “Bizim dükkanımıza gece yarısı geldiler saat 02.00 civarında, kepengi patlatıp bütün ürünlerimizi çalmışlar. Artık ne diyeceğimi inanın bilemiyorum ben ya. Önlem alıyoruz alarm, kamera takıyoruz ama sürekli aynı şeyler, adam ekstra taktırdığım demirleri kırmış yerinden. Burada yağlarımız, akülerimiz vardı hepsini almışlar. Burada hırsızlık bitmiyor maalesef ki. 50 bin TL kadar bir zararımız var, zaten ülkemizde pandemi var ben para kazanmayı bırakın çaldırdığım malzemelerin parasını ödeyeceğim tekrardan. Bizim dükkanımıza bir ayda ikinci girişleri bıktık usandık artık” ifadelerini kullandı.
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