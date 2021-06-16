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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aynı masadan kalktığı şahsı böyle bıçakladı

Aynı masadan kalktığı şahsı böyle bıçakladı

Güvenlik kamerası olay anları

Hastane Asad Kamera Güvenlik Kamerası Çay Ocağı 

-Olay yerinden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar’da bir kişi çay içtikten sonra yolda yürüdüğü adamı bacağından art arda bıçakladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, dün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.B. isimli adam daha önceden tartıştığı şahısla iş yerinin karşısındaki çay ocağında çay içti. Çay içtikten sonra adamla birlikte masadan kalkan S.B. art arda 3 kez bacağından bıçaklandı. Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin S.B.’nin yardımına koştu. Olay yerine gelen ambulans ile S.B. hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemelere başladı.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasında Yaşanan olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde S.B. ile yanındaki şahısın çay içtikten sonra masadan kalkmaları. Sokağın ortasına kadar yürüdükten sonra şahsın S.B.yi bıçaklamaları yer aldı. (MD-RU
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