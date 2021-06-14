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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aynı mağazadan ikinci kez telefonlar çalındı

Aynı mağazadan ikinci kez telefonlar çalındı

güvenlik kamerası hırsızlık anı

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Kaçış Giyim Mağazası 

-şahsın kaçışı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Giyim mağazasından telefon hırsızlığı kamerada İSTANBUL

- İstanbul Küçükçekmece’de, bir giyim mağazasında üst üste iki kez yaşanan telefon hırsızlığı bu kadarına da pes dedirtti. Farklı zamanlarda müşteri gibi mağazaya gelen hırsızlar, kaşla göz arasında tezgahtaki telefonları çaldı. O anlar kameralara yansıdı.Sefaköy’deki bir giyim mağazasında üst üste yaşanan telefon hırsızlıkları kameralara yansıdı. İki farklı olayda da mağazaya gelen zanlılar, bir süre içeride dolaştıktan sonra kaşla göz arasında tezgahta bulunan telefonları çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkan zanlılar, kayıplara karıştı. Her iki olayda piyasa değeri yaklaşık 8 bin 500 TL olan 3 telefonun çalındığı öğrenildi. Mağaza çalışanlarının şikayeti üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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