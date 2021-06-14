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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aynı iş yerini iki defa soydu, yakayı ele verdi

Aynı iş yerini iki defa soydu, yakayı ele verdi

Hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Şüphelinin adli makamlara sevk edilme anı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir iş yerini farklı tarihlerde iki defa soyan hırsız, ikinci hırsızlığı sonrası yakayı ele verdi. Şahsın hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden farklı tarihlerde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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