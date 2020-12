Aylin Sözer’i vahşice öldüren cani tutuklandı

- Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A., “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer(48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmüştü. Tüm dünyayı yasa boğan olay sonrası gözaltına alınan Kemal A., Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğine sevk edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Şüpheli Kemal A., savcılık sorgusunun tamamlanmasıyla “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kemal A. mahkeme sorgusunda, inşaat sektöründe formenlik yaptığını söyleyerek, “Evliyim, 3 çocuğum vardır. Maktulle maktul Amerika’da iken bir internet sitesinde tanıştım. Maktulle tanıştığımda bekardım. Duygusal birlikteliğimiz 2010 yılında başladı” dedi.

Uyuşturucu madde kullandığını söyleyen şüpheli, “Beni uyuşturucu madde kullanmaya maktul alıştırmıştır. Olay günü Aylin beni güzelce karşıladı. Son 3 buçuk 4 aya yakındır metamfetamin isimli uyuşturucu maddeyi kullanıyorum. Birlikte aşırı derecede uyuşturucu içtik. Çok fazla uyuşturucu içtiğimden sanırım ben kendisine ‘Manisa’ya eşim, çocuklarım ve ailemin yanına gideceğim’ dedim. O sırada bana bağırmaya başladı.

Ben de ona bağırmaya başladım. Uyuşturucunun etkisi ile şuurumu kaybetmeye başladım. Aylin’in mutfakta çekmeceyi açtığını gördüm. Oradan bıçak alıp geldi. Kapının en üst kilidini açtım, sonrasında bir daha bıçak salladı. Ben de kolunu tutup etkisiz hale getirmeye çalıştım” ifadelerini kullandı. Şüpheli savunmasının devamında, “Sonrasında kendimi kaybettim. Bu hareketimi bilinçli şekilde yapmadım. Ben kolunu tuttum, kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Boynunu kesince panikledim. Panikleyince gözüm karardı. O an iki defa daha bıçak salladım ama neresine geldiğini bilmiyorum. Bıçakladıktan sonra yere düştü, sonra yatak odasına götürdüm. Şu an bunları düşündüğümde bunları yapacak kişi ben değilim. Kapıya kız kardeşi geldi. Dışarıdan polis seslerini duydum, polislere karşı direndim. İçeriye kimse girmesin diye kapıya doğru alev attım. Sonrasında ufak bir pense ile doğalgaz borusunu patlatırken üçü birden patladı. Akli dengem yerinde olsaydı bu olayı zaten yapmazdım” diye konuştu.

Tutuklandı Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin suçu işlediğine dair somut delillerin varlığı, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması, şüphelinin kaçma şüphesi taşıması gibi gerekçelerle Kemal A.'nın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanmasına hükmetti. Başsavcılıktan açıklama Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “29.12.2020 günü A.S. adlı kadının İstanbul İli Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan konutunda Kemal Ayyıldız adlı şüpheli tarafından öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, olay yerinde yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi. Evdeki yangının söndürülmesini müteakip olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldığı ve gerekli materyallerin uzman kolluk ekipleri vasıtasıyla incelenmek üzere muhafaza altına alındığının belirtildiği açıklamada, “Adli muayenesi yapılan ceset de klasik otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. 30.12.2020 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheli, sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince Canavarca Hisle Kasten Öldürme (TCK.m.82/1-b) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla araştırma ve tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.





loading...