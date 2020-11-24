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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

AYDIN - Otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

- Kazanın yaşandığı kara yolu - Yaşlı kadının jandarma personeliyle konuşması - Kadının karşıdan karşıya geçmek istemesi - Otomobilin kadına çarpması Aydın 'da otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında - Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Söke - Aydın kara yolu Asri Mezarlığı mevkisinde K.Ç'nin kullandığı 35 KTD 75 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Semra Aydın oğlu'na (55) çarptı. Bölgede uygulama noktasında görevli jandarmanın haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, refüje gelerek karşı yöndeki uygulama noktasında görevli jandarmayla bir süre konuşan Aydın oğlu'na, yolun karşısına geçmek isterken, bir otomobilin çarpması yer alıyor.​​​​​​​

Çarpma Anı Jandarma Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri 

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