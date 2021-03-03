Aydın Büyükşehir Belediyesi bir günde 3 yangına müdahale etti

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yangın sonrası yanan traktör görüntüsü



( AYDIN )- Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın'da çıkan yangınlarda yoğun mesai yaptı AYDIN



- Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bugün sabahın erken saatlerinde üç farklı yerdeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri Karacasu'nun Yenice Mahallesi'nde ve Kuyucak'ın Çobanisa Mahallesi'nde çıkan ev yangınlarına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Germencik'in Turanlar Mahallesi'ndeki bir saman deposunda çıkan yangında ise söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yenice Mahallesi'ndeki yangında iki ev ve bir odunluk kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Çobanisa Mahallesi'ndeki yangında ise iki katlı ahşap çatılı ev kullanılamaz hale geldi. Diğer taraftan Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde yine sabahın erken saatlerinde bir saman deposunda başlayan yangının söndürme ve soğutma çalışmaları da sürdürülüyor. Bin tondan fazla samanın tutuştuğu depoda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleriyle de müdahale ediliyor. Yangında birçok tarım aletinin yanı sıra iki traktör de kullanılamaz hale geldi. Yangına Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün su tankerleriyle de müdahale ediliyor.



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