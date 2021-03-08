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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ayağının üzerinden otobüs geçen çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

Ayağının üzerinden otobüs geçen çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

-Olay anı güvenlik kamerası detayı

( İZMİR )- İzmir'de yürekler ağza geldi: Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti İZMİR

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- İzmir’in Bayraklı ilçesinde, koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçerken, çocuk adeta ölümden kıl payı kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bölgede arkadaşlarıyla oynayan bir çocuk aniden ara sokaktan ana yola fırladı. Bu sırada yola biranda çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti. Çocuğun ölümden döndüğü ve halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yola fırlayan çocuk, yolcu otobüsünün geldiğini fark edince aniden duruyor ve otobüsün tekeri çocuğun ayağının üzerinden geçiyor. Ayağı ezilen çocuk bu sırada aksayarak yolun kenarına geliyor. Tüm bu anlar ise kameralara yansıyor. Öte yandan hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. (HG-
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