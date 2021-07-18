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Avukat ile kardeşinin öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Avukat ile kardeşinin öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Avukat ile kardeşinin öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

kavga anına ait güvenlik kamerası kayıtları

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Kayınbirader Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı 

-araçtan silah alan enişte A.Ö.
-A.Ö.'nin iki kardeşi vurması
-aracına binip uzaklaşması
-olay yerindeki diğer kişinin görüntüleri
-Arşiv görüntüler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da 2 kardeşin enişteleri tarafından öldürülme anları kamerada ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan ve avukat ile kardeşinin vurularak öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre olay, cuma gecesi Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre A.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin kaldığı eve gitti. Taraflar evin önünde tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Park halindeki araçtan silah alan A.Ö., kayınbiraderleri avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan’a ateş etti. Avukat ile kardeşi yere yığılırken, elinde silah bulunan enişte yerdekilere ateş etmeye devam etti. Kardeşleri vuran A.Ö. ile yanındaki M.A. isimli şahıs, ayrı araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İki kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa’da defnedildi.Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, A.Ö. ile birlikte olay yerinde bulunan M.A. isimi şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı A.Ö.’nün yakalanması için çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
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