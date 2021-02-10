Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında

Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası kaza anı

Görgü Tanığı Sparta Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinden görüntüler
-Röportaj
-Detaylar

(İSTANBU - ÖZEL)- Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı İSTANBUL

- Avcılar’da virajı alamayan bir araç takla attıktan sonra yol kenarındaki çim alana çıktı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilirken sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza, dün Tahtakale Mahallesi Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Viraja hızlı giren Ford Focus marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten yol kenarındaki kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol kenarındaki çim alana çıktı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan anları görgü tanığı bir vatandaş anlatarak, “ Araç aşağıdan geldi takla attı. Ölü yaralı yok” dedi Burnu bile kanamadı Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla gelerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasındaki 2 kez takla atarak çim alana çıkması yer aldı. Görüntülerin devamında ise sürücünün kazanın hemen ardından burnu bile kanamadan araçta çıkması yer aldı. (MD-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı