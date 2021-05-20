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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar’da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı

Avcılar’da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı

Yaşanan anlar güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Kiralık Otomobil Şüpheli Araç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Olay yerinden cep telefonu görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Şüpheli el freni çekmeden kaçtı, araç kendi kendine hareket etti İSTANBUL

- Avcılar’da içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracın el frenini çekmeden topallayarak kaçan şüpheli hızla uzaklaşırken araç bir süre kendi kendine hareket ederek yolun ortasında durdu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Olay dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kiralık otomobil ile caddede seyreden 3 şüpheli, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Caddede hızla seyreden şüpheliler, bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kazanın ardında araçtan inek 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. Ancak zanlılar Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli aracın şoför mahalindeki şahıs ise kazadan sonra araç ile birlikte kaçmaya devam etti. Polisten kurtulamayacağını anlayan zanlı, bir ara sokakta aracı terk etti ve yaya olarak kaçmaya başladı.
Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil ise geri geri caddeye doğru kaydı. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir kazaya sebebiyet vermeden durdu. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin şüphelilerle ilgili çalışmaları devam ediyor. (Md-ÖFA
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