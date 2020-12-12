Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar’da ölümle biten silahlı çatışmanın 2 şüphelisi tutuklandı

Avcılar’da ölümle biten silahlı çatışmanın 2 şüphelisi tutuklandı

Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Uyuşturucu Ticareti Güvenlik Kamerası Silahlı Çatışma Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 


- Avcılarda iki grup arasından meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın 2 şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avcılar’da dün akşam saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olan iki grup sokakta birbirlerine kurşun yağdırmıştı. Çıkan çatışmada Hikmet E. hayatını kaybederken, olay yerine yakın bir çöp kutusunda 2 adet tabanca ele geçirilmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri çatışmaya karışan Ahmet E.(24), Tarık C. (23), Osman Türker A.(26), Emin Can A.(19), Ramazan Y.(19), H.A.K(17), Umut Can L.(19) ve Çiya E.’yi (24) yakalayarak gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık C., Ahmet E., Mertcan A., Çiya E., Ramazan Y. Ve Umut Can L. serbest bırakılırken, Hacı Ali K. ile Emin Can A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan şüphelilerin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmak ve kasten adam yaralama gibi çeşitli suçlardan toplam 83 suç kayıtlarının olduğu da öğrenildi. Öte yandan çatışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa gelen 3 otomobil ile gelen şahısların araçlardan inerek, çatıştıkları görülüyor. Çatışma sonrası ise zanlıların kaçma anı kameraya yansıyor. (Mİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement