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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Avcılar’da makas atan sürücü dehşet saçtı... O anlar kamerada

Avcılar’da makas atan sürücü dehşet saçtı... O anlar kamerada

Kaza anından güvenlik kamerası görüntüsü

Güvenlik Kamerası Sokağa Çıkma Yasağı Uyuşturucu Bağımlısı Polis Ekipleri Çakmak Gazı 

-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan araçtan detay
-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar E-5 Karayolu'nda makas atan bir sürücü dehşet saçtı. Seyir halindeki bir araca çarparak savrulan otomobil, park halindeki 10 araca daha çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansıdı. Toplam da 12 aracın hasar gördüğü kazada sokağa çıkma yasağının da etkisiyle ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza yapan otomobil sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Olay, sabah saat 09.00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece istikametine seyir hâlinde olan sürücü, trafikte makas atmaya başladı.
Makas atarken 34 DJL 915 plakalı otomobile çarpan araç, ardından savrularak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada toplam 12 araç hasar gördü. Kazaya neden olan Fiat Fiorino model araç içindeki iki kişi, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kazadan sonra kaçan şahıslardan birini kıskıvrak yakaladı. Görgü şahitleri, kaza yapan aracın içerisinde çakmak gazı, filtresiz sigara ve folyo gibi maddelerin bulunduğunu, zanlıların uyuşturucu içmiş olabileceğini iddia etti. “Arabalara vura vura durdu” Seyir hâlindeyken aracına çarpan ve araç içinde 3 kişi olduklarını belirten Ufuk Kandemir, “Sabah yola çıktık. Sol şeritten ilerliyorduk, arkadan bir ses geldi. Megane ile beraber makasa girdi. O ara bize vurunca biz refüje çıktık. Arkadan dönüp baktığımda Megane dönüyordu. Arabalara vura vura anca durabildi. Verilmiş sadakamız varmış ki karşı şeride geçmedik yani. Sonra baktık ki 12 tane arabayı biçmiş. Arabanın için çakmak gazı, folya falan vardı” dedi.
Kaza sırasında kamyoneti hasar gören Yusuf Nayan, “Sabah saatlerinde, kimliği belirsiz biri diyelim; uyuşturucu bağımlısı herhalde. Arabanın içinde tüm uyuşturucudan tutun her şey var. Büyük ihtimal kendisini kaybetmiş. Önde Megane marka bir arabaya vurdu. Ona vurunca gelip bizim kamyonete vuruyor. Bu bizim araba olmasaydı facia olurdu” dedi.
Kamyonet sahibi Yusuf Nayan, sokağa çıkma yasağında böyle bir kazanın olmasına ayrıca tepki gösterdi” Kaza anı kamerada Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde makas atan sürücü, önce seyir halindeki bir araç çarpıyor. Hızla savrulan araç, yol kenarındaki bir kamyonete çarptıktan sonra park halindeki araçların arasına dalıyor.
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