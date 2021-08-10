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Avcılar’da halı saha maçı, boks maçına döndü...O anlar kameralara yansıdı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Avcılar’da halı saha maçı, boks maçına döndü...O anlar kameralara yansıdı

Avcılar’da halı saha maçı, boks maçına döndü...O anlar kameralara yansıdı

Güvenlik kamerası kavga anları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası Boks 


- Avcılar’da bir halı saha maçı sonrasında iki grup arasında tekme, tokat ve yumruklu kavga çıktı. Halı maçının boks maçına döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Avcılar’da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre. halı sahada maç yapan arkadaşlar maç sırasında gerginlik yaşadı. Çıkan gerginliğin ardından maç süresinin bitmesiyle şahıslar arasında küfürleşme başladı.
Yaşanan küfürleşmenin ardından halı saha adeta boks arenasına döndü. Olaydan sonra araya giren diğer vatandaşlar kavgayı yatıştırdı taraflar ise olay yerinden ayrıldı. Kavga anı güvenlik kamerasında Y aşanan kavga anı ise halı saha içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurması ve ardından araya girenlerin kavgayı ayırması yer aldı. (Md- MB-ÖFA
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