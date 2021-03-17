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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar’da feci kaza, araba çarpan kadının havaya savrulması kamerada

Avcılar’da feci kaza, araba çarpan kadının havaya savrulması kamerada

Aracın kadına çarpma anı

Çarpma Anı Hastane Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Ağır Yaralı 

-Kadının havaya fırlaması
-Ambulanstan görüntü
-Olay yerinde araçtan görüntü
-Görgü tanığı ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı- Aracın çarptığı kadın havada takla atıp yere düştü İSTANBUL

- Avcılar’da işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına son sürat gelen araba çarptı. Ağır yaralanan kadının, havada takla atıp yere düştüğü an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar’da meydana geldi. Semra Akgül isimli 45 yaşındaki kadın sabah işe gitmek için kendisini bekleyen araca doğru yürüdü. Bu sırada son sürat gelen 34 VY 5414 plakalı araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kadın aracın ön camına çarpıp yere düştü. Kadının ayakkabısı da ayağından fırlarken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kadın ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis sürücüyü gözaltına aldı. Kadının hastanede tedavisi devam ediyor. Olay anını gören vatandaş, “Kadın servis bekliyordu yolun karşısına geçerken hızla gelen araba kadına vurdu. Cama düştü kadın oradan da yere düştü” dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Akgül’ün kendisini bekleyen araca doğru giderken hızla gelen arabanın çarpması ve havaya fırlatması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının yere düşme ve çevresindekilerin yardıma yetişmesi yer alıyor.
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