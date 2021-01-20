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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar’da araba hırsızı son işinde yakayı böyle ele verdi

Avcılar’da araba hırsızı son işinde yakayı böyle ele verdi

Hırsızlık girişimi anı ve polisin yakalaması

( İSTANBUL - ÖZEL)- 17 ayrı suçtan kaydı vardı, son işinde suçüstü polise yakalandı İSTANBUL

Polis Merkezi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Avcılar'da anahtarı üzerinde bırakılan araçları çalan şahıs son işinde polise yakalandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken şüphelinin 17 ayrı suçtan da kaydı olduğu ortağa çıktı. Olay dün akşam saat 17.45 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir bölgede ihbar alan polis ekipleri devriye görevi esnasında şüpheli bir şahsı takibe aldı. Şüpheli şahıs Serhat Y. üzerinde kontak anahtarı bulunan park halindeki aracı çalmaya kalkışırken kendisini takip eden polis tarafından kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü. 17 suçtan kaydı çıktı Serhat Y. İsimli şüphelinin polis merkezinde yapılan işlemelerinde 17 ayrı hırsızlıktan suçundan suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasında Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisi şahsın kontak anahtarı üzerinde bulunan aracı çalmak için şoför koltuğuna oturması ve sonrasında polisin suç üstü yakalaması yer alıyor. (MD-YM
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